Prebet SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Prebet SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,4 Millionen RON – ein Plus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prebet SA 18,1 Millionen RON erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at