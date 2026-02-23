23.02.2026 06:31:29

Prebona AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prebona AB präsentierte in der am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Prebona AB ein Ergebnis je Aktie von -0,050 SEK vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Prebona AB 0,7 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,1 Millionen SEK umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,230 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Prebona AB ein EPS von -0,250 SEK in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,06 Millionen SEK, gegenüber 5,68 Millionen SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 46,13 Prozent präsentiert.

