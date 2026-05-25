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25.05.2026 06:31:29
Prebona AB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Prebona AB veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 SEK erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Prebona AB 0,8 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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