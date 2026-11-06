Precigen legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Precigen präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,060 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Precigen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2439,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at