Precigen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Precigen lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Precigen ein Ergebnis je Aktie von -0,180 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Precigen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1635,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,3 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at