Precigen stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Precigen hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Precigen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 4,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,370 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 9,68 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Precigen 3,92 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at