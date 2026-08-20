Precio Fishbone (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Precio Fishbone (B) veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent auf 46,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at