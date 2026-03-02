02.03.2026 06:31:29

Precio Fishbone (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Precio Fishbone (B) hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Precio Fishbone (B) mit einem Umsatz von insgesamt 47,7 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,30 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,38 SEK, nach 0,870 SEK im Vorjahresvergleich.

Precio Fishbone (B) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 168,86 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 173,06 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

