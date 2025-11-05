|
Precious Shipping: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Precious Shipping veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 THB je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
