Precious Shipping: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Precious Shipping hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 THB. Im Vorjahresviertel waren -0,090 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,33 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at