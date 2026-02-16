|
16.02.2026 06:31:31
Precious Shipping: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Precious Shipping hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 THB, nach 0,160 THB im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 1,59 Milliarden THB gegenüber 1,46 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,270 THB gegenüber 0,940 THB je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz wurde auf 5,27 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,00 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
