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04.11.2026 06:31:28
Precious Shipping: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Precious Shipping lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 THB. Im Vorjahresviertel hatte Precious Shipping 0,170 THB je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Precious Shipping im vergangenen Quartal 2,16 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Precious Shipping 1,44 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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