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05.11.2026 06:31:28
Precious Shipping stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Precious Shipping äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,16 Milliarden THB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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