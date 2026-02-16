Precious Shipping: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Precious Shipping lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,22 THB gegenüber 0,160 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,03 Prozent auf 1,59 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,270 THB. Im Vorjahr hatte Precious Shipping 0,940 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,30 Prozent zurück. Hier wurden 5,27 Milliarden THB gegenüber 6,00 Milliarden THB im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at