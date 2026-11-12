Precipio gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Precipio lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at