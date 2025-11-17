Precipio veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Precipio lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Precipio ein Ergebnis je Aktie von -0,420 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Precipio mit einem Umsatz von insgesamt 6,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at