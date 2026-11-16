Precise Biometrics Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Precise Biometrics Registered hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Precise Biometrics Registered ein EPS von -0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,74 Prozent auf 24,6 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at