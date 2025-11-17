Precise Biometrics Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Precise Biometrics Registered hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Precise Biometrics Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Precise Biometrics Registered im vergangenen Quartal 20,0 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Precise Biometrics Registered 22,8 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at