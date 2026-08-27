Precise Biometrics Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Precise Biometrics Registered hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 SEK gegenüber -0,060 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Precise Biometrics Registered mit einem Umsatz von insgesamt 14,7 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 29,21 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at