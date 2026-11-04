Precision BioSciences gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Precision BioSciences veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at