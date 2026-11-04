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04.11.2026 06:31:28
Precision BioSciences gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Precision BioSciences veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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