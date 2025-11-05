|
05.11.2025 06:31:28
Precision BioSciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Precision BioSciences hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Precision BioSciences ein EPS von -2,250 USD in den Büchern gestanden.
Precision BioSciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 98,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
