Precision BioSciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Precision BioSciences hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36033,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at