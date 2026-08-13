Precision Camshafts hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Precision Camshafts hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,98 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,65 Prozent auf 1,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Precision Camshafts 1,95 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at