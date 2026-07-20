Precision Containeurs stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Precision Containeurs präsentierte in der am 18.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 598,3 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 656,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,16 INR gegenüber 2,44 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 8,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,48 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,71 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at