Precision Drilling gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Precision Drilling hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,65 CAD. Im letzten Jahr hatte Precision Drilling einen Gewinn von -0,510 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Precision Drilling im vergangenen Quartal 531,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Precision Drilling 462,3 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at