Precision Drilling hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Precision Drilling hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,23 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Precision Drilling ein Ergebnis je Aktie von 1,06 CAD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Precision Drilling in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 478,5 Millionen CAD im Vergleich zu 468,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,140 CAD gegenüber 7,81 CAD im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,08 Prozent zurück. Hier wurden 1,84 Milliarden CAD gegenüber 1,90 Milliarden CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at