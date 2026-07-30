Precision Drilling veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Precision Drilling veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,21 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 452,8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 406,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at