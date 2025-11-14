|
14.11.2025
Precision Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Precision Electronics hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,01 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Precision Electronics 155,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 104,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
