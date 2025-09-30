|
30.09.2025 02:26:33
Precision Optics Corporation, Inc. Q4 Loss Decreases
(RTTNews) - Precision Optics Corporation, Inc. (PEYE.OB) reported Loss for fourth quarter of -$1.40 million
The company's earnings totaled -$1.40 million, or -$0.18 per share. This compares with -$1.41 million, or -$0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 30.9% to $6.18 million from $4.72 million last year.
Precision Optics Corporation, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$1.40 Mln. vs. -$1.41 Mln. last year. -EPS: -$0.18 vs. -$0.23 last year. -Revenue: $6.18 Mln vs. $4.72 Mln last year.
The Company projects for the FY26 revenue to be in excess of $25 million.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen fester -- ATX schließt tiefer -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegte sich der heimische Leitindex abwärts, während sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen waren leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.