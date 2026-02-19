|
Precision Optics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Precision Optics hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
