Precision Optics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Precision Optics hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Precision Optics mit einem Umsatz von insgesamt 8,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 107,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at