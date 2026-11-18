Precision Optics hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Precision Optics -0,210 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Precision Optics im vergangenen Quartal 8,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Precision Optics 6,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at