Precision Optics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Precision Optics hat am 28.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Precision Optics -0,180 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 6,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,430 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Precision Optics ein Ergebnis je Aktie von -0,850 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 65,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,09 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 31,53 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at