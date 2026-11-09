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09.11.2026 06:31:29
Precision Pipes and Profiles Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Precision Pipes and Profiles Company hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Precision Pipes and Profiles Company ein EPS von -0,030 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 1,78 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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