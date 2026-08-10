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10.08.2026 06:31:29
Precision Pipes and Profiles Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Precision Pipes and Profiles Company hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,61 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,610 INR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,56 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Precision Pipes and Profiles Company einen Umsatz von 1,17 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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