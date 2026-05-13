Precision Pipes and Profiles Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Precision Pipes and Profiles Company präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 32,20 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Precision Pipes and Profiles Company 1,72 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Precision Pipes and Profiles Company 1,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 30,61 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,97 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,67 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at