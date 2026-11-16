Precision System Science: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Precision System Science hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,61 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,00 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Precision System Science im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Precision System Science 1,32 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at