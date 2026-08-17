Precision System Science öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Precision System Science hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Precision System Science hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,460 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,44 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 14,42 JPY gegenüber -9,210 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 5,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at