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18.05.2026 06:31:29
Precision System Science veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Precision System Science hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 5,10 JPY. Im letzten Jahr hatte Precision System Science einen Gewinn von -1,100 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,63 Prozent auf 1,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Precision System Science 1,26 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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