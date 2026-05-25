Precision Wires India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Precision Wires India hat am 23.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,03 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Precision Wires India im vergangenen Quartal 17,63 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Precision Wires India 10,54 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,58 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Precision Wires India 5,04 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 54,63 Milliarden INR, während im Vorjahr 40,15 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at