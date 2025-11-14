Precision Wires India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Precision Wires India ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Precision Wires India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,98 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Precision Wires India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,37 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at