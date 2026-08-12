Precision Wires India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Precision Wires India hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,54 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 17,79 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Precision Wires India 11,16 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at