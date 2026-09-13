Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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13.09.2026 08:05:00
Prediction: $1,000 in NuScale Power Today Could Be Worth This Much by 2030
I predict that a $1,000 investment in NuScale Power (NYSE: SMR) at $10 a share could be worth $5,742 by 2030, if commercial progress helps it reclaim its 52-week high of $57.42.
NuScale hit that price of $57.42 in mid-October 2025. Although that was hardly a year ago, Wall Street's enthusiasm for nuclear stocks was considerably higher. Investors were valuing nuclear as a potential power source for AI data centers, whose own expansion was giving investors reason to believe a nuclear revival was just around the corner.
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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