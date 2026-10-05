Prediction: $1,000 Invested in Nvidia Today Will Be Worth This Much by 2030

Nvidia (NASDAQ:NVDA) is the most valuable company in the world, but that doesn't automatically mean it's expensive. The tech giant's revenue more than doubled year-over-year in its latest quarterly report, but the stock trades for less than 20 times forward earnings. That's significantly less than the valuation of the average S&P 500 stock.

Of course, Nvidia's top line isn't going to keep doubling every year. The numbers simply become too large. But there could be a surprising amount of upside ahead.

There's no way to make a multi-year prediction for any company without making some big assumptions, and Nvidia is no exception. But let's keep this conservative.

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