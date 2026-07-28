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SoundHound AI Aktie

SoundHound AI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

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28.07.2026 18:36:00

Prediction: $1,000 Invested in SoundHound AI Stock Will Be Worth This Much in 1 Year

SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) stock has taken a severe beating so far this year, losing nearly 40% of its value as of this writing. Shares of the company that provides conversational artificial intelligence (AI) solutions to customers are now trading close to their 52-week low, but what's worth noting is that the steep drop in SoundHound's stock price doesn't seem justified.After all, SoundHound operates in the fast-growing conversational AI market, where demand for agentic AI solutions is rising rapidly. Additionally, SoundHound's results have been solid in recent quarters, and the company is pulling the right strings to ensure that it remains a key player in the conversational AI space.We will take a closer look at the company's prospects in this article and check if it is worth investing $1,000 in this AI stock in anticipation of a turnaround in its fortunes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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