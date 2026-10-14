Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.10.2026 04:41:00
Prediction: $1,000 Invested in SpaceX Will Be Worth This Much by 2030
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is a popular stock that went public earlier this year. Better known as SpaceX, it's one of Elon Musk's companies, and it has a few business lines. It has seen success in all of them, and is growing rapidly in many. This could make it a substantially larger company by 2030, but just how big could it get?
Let's take a look at what a $1,000 investment in SpaceX could become, as it may be a no-brainer buy at these prices.
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