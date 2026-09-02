NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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02.09.2026 20:30:00

Prediction: $1,104 Invested in Nvidia Today Will Be Worth This Much by 2030

Over the past year, Nvidia (NASDAQ: NVDA) shareholders have had to take the good with the bad. For the last five consecutive quarters, the company has reported blowout quarterly results. That's good. But Nvidia's stock price has dropped immediately following each announcement. That's bad.Luckily, it hasn't kept shares from growing by 25% over the past year, handily beating the S&P 500 (up 18%). But it has been frustrating for investors to see the company's valuation metrics keep dropping as its revenue and profits keep climbing.But I think that Nvidia's share price will continue to rise over the next four years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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