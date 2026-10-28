Prediction: $10,000 Invested in Nvidia Will Be Worth This Much by Late 2029 -- If the AI Spending Boom Continues

Nvidia's (NASDAQ: NVDA) fortunes have been lifted remarkably by the artificial intelligence (AI) revolution. Over the past three years, during a period when data center spending among hyperscalers really kicked into high gear, the company's shares have rocketed 410% higher (as of Oct. 23). Since it produces the most advanced and most popular graphics processing units for AI data centers, it has benefited like no other business has.

This AI stock is trading at around $211 right now. If you buy $10,000 worth of Nvidia shares today, I predict that it will grow remarkably by 2029 -- if the AI spending boom holds up.

Continue reading