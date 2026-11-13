Viking Therapeutics Aktie
WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060
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13.11.2026 10:15:00
Prediction: $10,000 Invested in Viking Therapeutics Before Its Oral Phase 3 Readouts Could Be Worth This Much by 2028
Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) currently has four phase 3 trials for its key drug, VK2735, in progress. Two of them are in the subcutaneous (injectable) form for obesity and obesity with type 2 diabetes, and two are in oral form for obesity and obesity with type 2 diabetes.
The key to the stock's future value lies in the oral phase 3 in obesity. Here's why, and a look at what the stock could be worth if all goes well.
The subcutaneous trials are important for establishing market share in a fiercely competitive market against current and future blockbuster drugs from rivals like Eli Lilly (NYSE: LLY) and Novo Nordisk (NYSE: NVO).
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28.07.26
|Ausblick: Viking Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Viking Therapeutics Inc
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|Viking Therapeutics Inc
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