Viking Therapeutics Aktie

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WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060

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13.11.2026 10:15:00

Prediction: $10,000 Invested in Viking Therapeutics Before Its Oral Phase 3 Readouts Could Be Worth This Much by 2028

Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) currently has four phase 3 trials for its key drug, VK2735, in progress. Two of them are in the subcutaneous (injectable) form for obesity and obesity with type 2 diabetes, and two are in oral form for obesity and obesity with type 2 diabetes.

The key to the stock's future value lies in the oral phase 3 in obesity. Here's why, and a look at what the stock could be worth if all goes well.

The subcutaneous trials are important for establishing market share in a fiercely competitive market against current and future blockbuster drugs from rivals like Eli Lilly (NYSE: LLY) and Novo Nordisk (NYSE: NVO).

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