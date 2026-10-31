Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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31.10.2026 17:07:00
Prediction: $100 per Month Invested in Eli Lilly (LLY) Stock Will Be Worth This Much by 2030
So you're thinking of investing in Eli Lilly (NYSE: LLY) stock and you're wondering how it will perform by 2030 -- about four years from now. No one can know exactly how any stock will perform over a certain period. Still, we can certainly make an educated guess.
We might start by looking at how the stock has performed in the past:
Period
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|Eli Lilly
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